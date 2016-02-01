قانون الضرائب العقارية بالمجمع الإعلامى بالإسماعيلية

نظم المجمع الإعلامى بالإسماعيلية التابع للهيئة العامة للاستعلامات اليوم، حلقة نقاشية تحت عنوان قانون الضرائب العقارية "ما له وما عليه" بحضور أحمد لطفى مدير عام الضرائب العقارية بالإسماعيلية، وبمشاركة 95 من مسئولى الأجهزة التنفيذية والشعبية والجمعيات الأهلية والشباب.

وقالت عواطف أندراوس مدير عام المجمع الإعلامى، أن الحلقة النقاشية تناولت قانون الضرائب العقارية الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بالقانون 117 لعام 2014، والخاص بتعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية والتى تثير لغطا كبيرا بين المواطنين.

وأشار مدير عام الضرائب العقارية أثناء الحلقة إلى أن هناك عقارات وأبنية تم إعفائها من الضريبة وعدم حسم موقف المنشآت الصناعية والسياحية من طرق المحاسبة، وتعديل قانون الضرائب العقارية ليواكب ما تشهده مصر من تعديلات تشريعية.