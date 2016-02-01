"مياه سوهاج" تنظم استطلاع رأى لبحث مستوى الخدمات بأخميم

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، اليوم الأحد، استطلاع رأى بمركز ومدينة أخميم، وذلك للتعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التى تقدمها الشركة، وجودة مياه الشرب والمشكلات الخاصة بخدمة الصرف الصحى ومدى معرفة المواطنين بالخط الساخن 125 الخاص باستقبال شكاوى العملاء.إعلان - Ads إعلان - Ads
كما تم خلال استطلاع الرأى إجراء عدد من التحليلات المعملية المجانية لعينات مياه الشرب تم أخذها من منازل المواطنين الذين اشتكوا من جودة مياه الشرب.
كما تم خلال استطلاع الرأى إجراء عدد من التحليلات المعملية المجانية لعينات مياه الشرب تم أخذها من منازل المواطنين الذين اشتكوا من جودة مياه الشرب.
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