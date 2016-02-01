أخبار عاجلة

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. جامعة سوهاج تستقبل ممثلى السفارة الأمريكية بالقاهرة

Google+ Print
بالصور.. جامعة سوهاج تستقبل ممثلى السفارة الأمريكية بالقاهرة بالصور.. جامعة سوهاج تستقبل ممثلى السفارة الأمريكية بالقاهرة
استضافت جامعة سوهاج كلاً من لوك مينزن نائب الملحق الثقافى للولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والسيدة آية دواره مساعد المكتب الثقافى بالسفارة، صرح بذلك نبيل نور الدين رئيس الجامعة، والذى أكد أن هذه الزيارة تأتى فى إطار تقوية العلاقات العلمية واستمرارًا للتعاون الثقافى بين البلدين.

وتهدف الزيارة لعرض برنامج السفارة وما تقدمه من خدمات تعليمية متمثلة فى مشروعات بحثية تهتم بمجال الآثار المصرية كالتسجيل والتنظيف والحفاظ على الأثر.

وأوضح أحمد الأنصارى، رئيس قسم الآثار بآداب سوهاج، أن السفارة تقدم مشروعات لنشر الوعى الأثرى بالإضافة إلى منح فرص تعليمية للطلاب الراغبين تصل إلى فصل دراسى كامل وكذلك منح دراسية لطلاب الدراسات العليا تصل إلى عام دراسى قابل للتجديد بإحدى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية.

وفى نهاية الزيارة تم عقد لقاء موسع مع ممثلى السفارة الأمريكية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب البحث العلمى بكليتى الآداب والآثار.

زيارة-الملحق-الثقافى-للولايات-المتحدة-لجامعة-سوهاج-(1)

زيارة-الملحق-الثقافى-للولايات-المتحدة-لجامعة-سوهاج-(2)

زيارة-الملحق-الثقافى-للولايات-المتحدة-لجامعة-سوهاج-(3)

زيارة-الملحق-الثقافى-للولايات-المتحدة-لجامعة-سوهاج-(4)

زيارة-الملحق-الثقافى-للولايات-المتحدة-لجامعة-سوهاج
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365