بالصور.. جامعة سوهاج تستقبل ممثلى السفارة الأمريكية بالقاهرة

استضافت جامعة سوهاج كلاً من لوك مينزن نائب الملحق الثقافى للولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والسيدة آية دواره مساعد المكتب الثقافى بالسفارة، صرح بذلك نبيل نور الدين رئيس الجامعة، والذى أكد أن هذه الزيارة تأتى فى إطار تقوية العلاقات العلمية واستمرارًا للتعاون الثقافى بين البلدين.

وتهدف الزيارة لعرض برنامج السفارة وما تقدمه من خدمات تعليمية متمثلة فى مشروعات بحثية تهتم بمجال الآثار المصرية كالتسجيل والتنظيف والحفاظ على الأثر.

وأوضح أحمد الأنصارى، رئيس قسم الآثار بآداب سوهاج، أن السفارة تقدم مشروعات لنشر الوعى الأثرى بالإضافة إلى منح فرص تعليمية للطلاب الراغبين تصل إلى فصل دراسى كامل وكذلك منح دراسية لطلاب الدراسات العليا تصل إلى عام دراسى قابل للتجديد بإحدى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية.

وفى نهاية الزيارة تم عقد لقاء موسع مع ممثلى السفارة الأمريكية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب البحث العلمى بكليتى الآداب والآثار.



>