مي عز الدين لـ «الحياة»: أشكر «حسني مبارك» للأمان اللي كنت حاسه بيه فى عصرك

كتبت- إ نجي لطفي

استكملت الإعلامية راغدة شلهوب الجزء الثاني من برنامجها “100 سؤال” الذي أذيع على “قناة الحياة” أمس الأحد مع الفنانة “مي عز الدين” .

وأكدت الفنانة مي عز الدين، أنها كانت تعلم بأن خطيبها السابق اللاعب محمد زيدان كان مرتبطًا بعلاقة حب مع صديقة له في الدنمارك، وانفصلا قبل ارتباطهما سويًا.

وقالت: بعدها تقابلت مع محمد وارتبطنا، وانفصلنا بعدها، وعاد لصديقته مرة أخرى وتزوجها”.

وأضافت، “انتهت علاقتنا بالتليفون لأنه يعيش بالخارج، وكان هناك بيننا خلافات كبيرة في الفترة الأخيرة من ارتباطنا، واختلافنا كان في الآراء والطباع، ولم تكن الغيرة وراء انفصالنا، ولكن اختلاف شخصياتنا.

وتابعت اختلفنا فترات طويلة، وتناقشنا كثيرًا حول الأمر، واتخذنا قرارًا بالانفصال، لأن كل شخص منا يفكر بطريقة مختلفة، فبعد الخطبة بدأنا في التعرف على بعض أكثر متخطين مرحلة الإعجاب.

ونفت “مي” ما تردد حول تركها لـ”محمد زيدان” بتهديد من صديقته الدنماركية، بعد علمها بارتباطهما، خصوصًا أن القانون الأوروبي يُجرم الجمع بين زوجتين.

وقالت الفنانة مي عز الدين إن والدتها مسيحية، ولم تجبرها يومًا على اعتناق الديانة المسيحية، مؤكدة أنها كانت تضربها من أجل أن تصلي وتلتزم بتعاليم الديانة الإسلامية. وقالت مي إنها لا يمكن أن تتزوج من رجل غير مسلم، لأنها شخصية تقليدية، وتبحث عن رجل يشابهها في كل شيء.

وفي اعتراف عفوي قالت مي: “أنا شخصية مبتقراش كتير، وأمي كانت سبب من أسباب حفاظي على الصلاة دومًا.

وأكدت مي عز الدين أن سبب أختيارها بان يكون اسم الشهرة بـ “مي” بدل من إسمها الحقيقي «مهيتاب» بسب طول الأسم.

أضافت أن محمد فؤاد هو الذي أطلق أسم شهرتي في فيلم «رحلة حب» وكانت وجهة نظرة أن اسم مهيتاب طويل علي الناس. وتابعت مي انها تحب العمل مع الفنان محمد فؤاد ولكن لم يأت الدور الذي يليق أن تعمله مع فؤاد.

وقالت الفنانة مى عز الدين، إن أجرها فى أول عمل لها فيلم رحلة حب كان “21 ألف جنيه”، وكان أجرها فى مسلسل “أين قلبى” 5 آلاف جنيه، رافضة الإفصاح عن أجرها الحالى.

وأضافت، “مى” هناك فنانين كتير طلبوا منى الزواج.. ماعديتهمش”، موضحة أن أغلى هدية حصلت عليها من والدتها وكانت “سيارة غالية”.

وفاجأت الإعلامية راغدة شلهوب، الفنانة مى عز الدين، بعروستها الدمية، على الهواء، وقالت مى عز الدين، أن عروستها تدعى “لوليتا”، مردفة :”أنا بحبها أوى.. هواية غريبة، بجيبلها هدوم وألبسها وأخدها معايا فى أى سفر”.

وجهت الفنانة مى عز الدين، رسالة للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، قائلة: “أشكرك على الأمان اللى كانت حاسة بيه فى عصرك”.

وأضافت إن المنتج محمد السبكى وقف بجانبها كتيرا وكبرنى واتعلمت منه حاجات كتير فى صناعة السينما، مضيفة :”علاقته بيا من أول يوم لآخر اليوم كان كأب وبيخاف عليا جداً، وبشكره على كل اللى عمله معايا”.

كشفت الفنانه مى عزالدين، أنها ترفض تقديم السيرة الذاتية للفنانة الكبيرة زبيدة ثروت، مؤكدة أن زبيدة تلتمس لها العذر لان قرار رفض تقديم الشخصية صعب وخاصة لانها امرأة طول عمرها تحبها ومبهوره بها.