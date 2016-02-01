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وزير خارجية التشيك والوفد المرافق يغادر القاهرة

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وزير خارجية التشيك والوفد المرافق يغادر القاهرة وزير خارجية التشيك والوفد المرافق يغادر القاهرة

مطار القاهرة الدولي

غادر مطار القاهرة الدولى، لوبومير زاوراليك وزير خارجية التشيك والوفد المرافق له، والذي يضم 30 من رجال الاعمال  علي طائرة خاصة بعد زيارة لمصر استغرقت 3 ايام التقي خلالها الرئيس عبد الفتاح وسامح شكري وزير الخارجية  لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات.

وكان وزير خارجية التشيك، قد قال خلال زيارته إنه على مدى العامين الماضيين كان هناك تطورا إيجابيا وجيد فى العلاقات بين والتشيك، خاصة فى المجال العسكرى والتسليح .

وأوضح، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتشيك، سوف يكون لها تأثير جيد على التعاون الاقتصادى والعسكرى للبلدين، معبرا عن امتنانه وسروره بزيارته إلى مصر التى تعد نتاجا جيدا للعلاقات بين التشيك .

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