هام للقارئة: عقّمي الخضر والفاكهة بسهولة...
الإثنين 01-02-2016 12:57
هام للقارئة: من الضروري غسل الخضروات والفاكهة وتعقيمها جيداً، قبل تناولها أو استخدامها للطهو، حسب الآتي:
- نظفي يديك جيداً قبل غسل الخضر والفاكهة، بالماء البارد.
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- استخدمي فرشاةً لتنظيف الخضر ذات القشور السميكة، كالبطاطس مثلاً، بهدف التخلّص من الأتربة العالقة عليها.
- انقعي الخضر الورقية، كالخس والبقدونس مثلاً، في وعاء مليء بالماء البارد، مع الحرص على إضافة قليل من الملح لتعقيمها، من ثم قومي بتصفيتها من الماء واتركيها لتجفّ في الهواء.
- اغسلي حبات الفاكهة صغيرة الحجم، كالفريز والكرز مثلاً، بالطريقة الآتية: ضعيها في مصفاة، وافتحي صنبور الماء عليها. وكرري العملية، حتى تتأكدي من إزالة الأتربة عنها.
- تجنبي غسل الخضر والفاكهة، قبل الاحتفاظ بها في الثلاجة؛ منعاً من تلفها خلال مدة قصيرة.