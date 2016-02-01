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مدرب الأهلي – عظيمة لـ في الجول: ماجات مدرب عالمي.. واللاعبون سيتأقلمون معه سريعا

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مدرب الأهلي – عظيمة لـ في الجول: ماجات مدرب عالمي.. واللاعبون سيتأقلمون معه سريعا مدرب الأهلي – عظيمة لـ في الجول: ماجات مدرب عالمي.. واللاعبون سيتأقلمون معه سريعا

قال المدرب العام للأهلي محمد عبد العظيم "عظيمة" إن الألماني فيليكس ماجات "مدرب عالمي بكل ما تعنيه الكلمة من معاني"

ويقترب ماجات بشدة من تولي المسؤولية التدريبية للنادي الأهلي (طالع التفاصيل).

وتعرف أكثر على ماجات من هنا.

وأوضح عظيمة لـFilGoal.com "ماجات اسم كبير في الكرة الألمانية والأوروبية والعالمية.. وهو رجل صاحب إنجازات عريضة".

وأضاف "المدرسة الألمانية هي مدرسة من الطراز الأول، ولنا في تألق الألماني والأندية الألمانية أوروبيا عبرة".

وقال المدرب الذي قضى وقتا طويلا كلاعب ومدرب في ألمانيا، بجانب عمله كمحاضر لدى الاتحاد الألماني: "لم يجمعني به لقاء في ألمانيا، لكنه رجل ذو باع وسمعة كبيرة، ومن أهم قيمه مثله مثل باقي الألمان روح العمل وروح الفريق والالتزام".

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وعن تأقلم اللاعبين مع ماجات في حال اختياره مدربا للأهلي أوضح "المدرسة الألمانية قريبة من الإنجليزية، وبعيدة عن البرتغالية والإسبانية التي تعامل معهما الأهلي مؤخرا".

وأضاف "لكن لاعبو الأهلي محترفين وعلى مهارة عالية، سيتأقلمون سريعا مع أي مدرسة".

وأردف "لاعبونا قادرون على التعامل مع أي مدرسة، والمدرسة الألمانية تستوعب المهارات الفردية وإلا كيف هزموا البرازيل بسباعية في كأس العالم 2014؟ الأهلي حقق انجازات عديدة مع المدرسة الألمانية مع مدربين مثل فايتسا وتسوبيل"

وعن مكانه في الجهاز الفني للأهلي حال قدوم ماجات قال: "ليس عندي مشاكل في حال خروجي من الجهاز، كلنا أبناء الأهلي في النهاية وحتى إن تم اختيار هاني رمزي أو أسامة عرابي أو علاء ميهوب فعلاقتي بهم أكثر من ممتازة".

وأتم "المهم استفادة الأهلي.. من الممكن أن أخرج وأعود مرة أخرى".

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