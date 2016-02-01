أسوان يتعاقد مع مهاجم تشيلسي الغاني ' الخارق الذي يسجل هدفا كل 71 دقيقة '

أعلن نادي أسوان عن التعاقد مع مهاجم نادي بيريكوم تشيلسي الغاني كوفي أوسو.

وقال نادي أسوان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن اللاعب هو هداف الدوري الغاني.

لكن من هو كوفي أوسو؟

أرقام اللاعب الغاني مبهرة فعلا.. وهو بالفعل هداف الدوري الغاني الموسم الماضي وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.

بدأ أوسو في صفوف ناشئي فريق كينج فيصل بكوماسي وصعد للفريق الأول وسجل هدف واحد في 3 لقاءات.

وانتقل أوسو من كينج فيصل إلى أدوانا ستارز إلا أنه لم يظهر، قبل أن ينتقل لتشيلسي مطلع أغسطس 2014.

وانفجر صاحب الـ24 عاما مع تشيلسي الموسم الماضي 2015، ليسجل 19 هدف في 16 مباراة بمعدل هدف كل 71 دقيقة.

وبالتالي توج أوسو هدافا للموسم الماضي من الدوري الغاني، في حين كان أقرب منافسيه ياكوبو محمد لاعب أشانتي جولد –بطل الدوري- لم يسجل سوى 9 أهداف!

وأنهى تشيلسي الموسم في المركز الثالث.

وانتقل أوسو لأسوان في آخر أيام موسم الانتقالات الشتوية.