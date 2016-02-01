محمد بن راشد يدشن مشروع إنشاء أضخم مكتبة بالعالم فى الأمارات

أفتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولةالإماراتى، ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الأثنين أضخم مكتبة بالعالم،و تضم 4.5 مليون كتاب، وتقدر تكلفته بمليار درهم.

ويتضمن نشاطها 100 فعالية ثقافية ومعرفية سنوية، ويخدم 42 مليون مستفيد سنويا، وهي المك بة الأضخم في العالم، وتستقبل زوارها في عام 2017.

وتمتد المكتبة على مساحة 66 ألف متر مربع في منطقة الجداف، وتضم مناطق مختلفة للقراءة المفتوحة، بالإضافة إلى قاعات للإنترنت وقاعة سينما ومكتبة سمعية وبصرية ،وقسم لاستعارة الكتب،كما ستوفر المكتبة خيارات أخرى للكتب بلغات متعددة من أهمها اللغة الإنجليزية، وتضم أكثر من مليون كتاب من مختلف اللغات والثقافات، كما سيكون هناك قسم مخصص للزوار والسياح.

وستقدم المكتبة أفلاماً وثائقية ومحاضرات من جميع أنحاء العالم، ويأتي هذا المشروع انسجاماً مع إعلان رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عام 2016 عاماً للقراءة.