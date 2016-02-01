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الطيران الروسي يدمر مخزن للمنتجات النفطية تابعًا لـ«جيش الإسلام» في سوريا

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الطيران الروسي يدمر مخزن للمنتجات النفطية تابعًا لـ«جيش الإسلام» في سوريا الطيران الروسي يدمر مخزن للمنتجات النفطية تابعًا لـ«جيش الإسلام» في سوريا

ارشيفية

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيجور كوناشيكوف، اليوم الاثنين، إن القوات الجوية الروسية دمرت مخزنًا للمنتجات النفطية تابعًا لجماعة جيش الإسلام في محافظة دمشق بسوريا.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية، عن وزارة الدفاع، قولها إن القوات الجوية الروسية نفذت 468 طلعة جوية في سوريا، في الأسبوع الماضي فأصابت أكثر من 1300 هدف “للإرهابيين”.

وأكدت الدفاع وصول أكثر من 200 طن، من المساعدات الإنسانية إلى بلدة دير الزور المحاصرة في يناير.

وأشار المتحدث أن روسيا تعزز كافة أشكال الاستطلاع في الشرق الأوسط، من أجل تحديد مواقع الأهداف التابعة للإرهابيين بصورة أفضل وقصفها أسرع.

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