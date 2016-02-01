ننشر تفاصيل قرار إخلاء سبيل رسام الكاريكاتير «إسلام جاويش»

أمر المستشار محمد حته رئيس نيابة مدينة نصر، اليوم الإثنين، بإخلاء سبيل رسام الكاريكاتير إسلام جاويش، من سراي النيابة بدون ضمان، وذلك بعد أن كان قد ضبط بالأمس بأحد المقار الصادر في شأنها إذن من النيابة العامة بتفتيشها نظرا لكونها تحتوي أجهزة ومواد ألكترونية غير مرخصة ومقلدة على نحو يخالف أحكام قانون الملكية الفكرية.

وتسلمت النيابة تحريات جهاز الأمن الوطني في شأن إسلام جاويش، والتي أكدت أنه ليست له ثمة أنشطة أو ارتباطات بأي جماعات محظورة قانونا.

وأكدت التحريات أن علاقة “جاويش” بالشركة التي ضبط بداخل مقرها، قاصرة على العمل التقني والفني، وأنه لا صلة له مطلقا بمسائل التراخيص والملكية والعمل الخاصة بالشركة ومقرها.

وكانت النيابة قد باشرت التحقيق بالأمس مع إسلام جاويش، في شأن اتهامات بحيازة مصنفات مقلدة بالمخالفة لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية، وأمرت بالإبقاء عليه لحين ورود تحريات أجهزة الأمن في شأن وجوده بداخل المقر الصادر بشأنه أمر الضبط والتفتيش.

يذكر أن قوات الأمن كانت قد داهمت بالأمس أحد المقار التي تستخدمها (شبكة أخبار مصر) في ضوء الإذن الصادر من النيابة العامة بهذا الشأن لضبط المتهم فايد محسن فؤاد، استنادا إلى استخدام المقر لأجهزة ومعدات بدون ترخيص وبرامج حاسب آلي مقلدة، الأمر الذي يخالف أحكام قانون الاتصالات وقانون حماية الملكية الفكرية.

وتبين لقوات الأمن أثناء تنفيذ أمر النيابة بالتفتيش، أن رسام الكاريكاتير إسلام جاويش كان متواجدا في المقر، فتم عرضه على النيابة العامة للتحقيق وبيان سبب تواجده في المقر المطلوب ضبطه وتفتيشه.