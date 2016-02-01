القاهرة تستضيف المؤتمر السنوى لاتحاد المحاسبين العرب 20 فبراير الجاري

يعقد اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب مؤتمره السنوى الأول بالقاهرة يومى 20 و21 فبراير الجاري تحت عنوان “مهنة المحاسبة والمراجعة فى العالم العربى الواقع والمرتجى”.

ويقام المؤتمر تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل والدكتور نبيل العربى، أمين عام جامعة الدول العربية والسفير محمد ربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابعة لجامعة الدول العربية وأشرف سالمان، وزير الاستثمار، بجمهورية مصر العربية.

وقال د. فريد فوزى، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وأمين عام المؤتمر إن المؤتمر سيعقد سنوياً فى إحدى الدول الأعضاء وتم اختيار القاهرة المقر الرسمى للاتحاد لعقد مؤتمر هذا العام.

ويضم الاتحاد فى عضويته العاملين فى مهنة المحاسبة والمراجعة فى 16 دولة عربية.

أشار د.فوزي إلى أن المؤتمر يهدف من خلال هذا التجمع إلى تطوير وتنمية المهارات وتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية بين المحاسبين والمراجعين العرب لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والترويج للاستثمار فى الوطن العربى.

وتوقع مشاركة نحو 500 من أعضاء الاتحاد فى مصر والدول العربية فى فعاليات المؤتمر والذين يمثلون جميع مكاتب المحاسبة والمراجعة والبنوك والشركات والمؤسسات المالية وهيئات أسواق المال والاستثمار بالدول العربية وأساتذة وخبراء المحاسبة والمراجعة بالجامعات العربية.

وأكد أمين عام المؤتمر اهتمام الحكومة المصرية بعقد أول دورة للملتقى السنوى للاتحاد بالقاهرة باعتباره فرصة حقيقية لإطلاع خبراء المحاسبة والمراجعة فى الوطن العربى على السياسات الاقتصادية فى مصر وفرص الاستثمار المتاحة.

وأشار د. فوزي إلى أنه تم توجيه دعوات للمشاركة لرئيس الاتحاد الدولى للمحاسبين وهيئة المحاسبين القانونيين البريطانية ومعهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا والمعهد الأمريكى للمحاسبين ومعهد المراجعين الداخليين الأمريكى والبنك الدولى.

وأكد أن المؤتمر يعد فرصة حقيقية أمام مكاتب المحاسبة والمراجعة فى مصر والدول العربية للتعاون المشترك بالإضافة للتعرف على آليات الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة فى ضوء التشريعات المنظمة لها فى الدول العربية وكيفية تطويرها لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية التى تشهدها المنطقة العربية.