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تأجيل محاكمة أصحاب شركة مركس ماركيتس لجلسة ٦ مارس القادم

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تأجيل محاكمة أصحاب شركة مركس ماركيتس لجلسة ٦ مارس القادم تأجيل محاكمة أصحاب شركة مركس ماركيتس لجلسة ٦ مارس القادم

تعبيرية

أجلت جنايات  المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو سحلى محاكمة أصحاب شركة “مركس ماركيتس” المتهمين بالنصب والاستيلاء علي اموال المواطنين بحجة توظيفها لجلسة ٦ مارس للمستندات وتكليف النيابة العامة لتلقي طلبات المجنى عليهم الجدد في تلك القضية.

وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة، عن بدء كل من “خ. ع”، و”ى.ا” فلسطينى الجنسية، و”ن.إ” زوجة الأول “مصرية”، و”ك.ى”، نشاط الشركة منذ عام 2012، وتلقوا أموالا من المودعين لتوظيفها فى مجال الفوركس، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح منذ بداية العام 2015، مما دفع المودعين للجوء للقضاء. ولكن 200 من المجنى عليهم تقدموا ببلاغات إلى النيابة المختصة، حملت رقم 941 لسنة 2015 جنايات مالية.

وقد تبين استيلاء المتهمين الأربعة على ما يعادل 100 مليون جنيه مصرى من الضحايا، وبناء عليه أصدرت النيابة أمرا بضبط وإحضار المتهمين، وأمرت بحبسهم لحين انتهاء التحقيقات.

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