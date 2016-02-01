محافظ جنوب سيناء يستقبل 25 مواطنا فى مكتبه لحل مشاكلهم

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم، عددا من مواطنى جنوب سيناء فى مكتبه بحضور اللواء جمال الريس سكرتير مساعد المحافظة ومسئولى الإدارة المحلية بالمحافظة، لحل مشاكل المواطنين فى إطار تخفيف العبء على المواطن.

حيث تم مقابلة أكثر من 25 مواطنا عن طريق تقديم الطلب لمكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، الذى يقوم بعرض مطالب المواطنين على السيد المحافظ منها طلبات الحصول على إسكان ووظائف وترخيص سرفيس، ونقل وانتدب من وإلى المحافظة فى حضور مسئول من الإدارة المحلية ومدير المديريات الخدمية للوقوف على حل المشكلة.