فينجر: أداء النني كان مشجعا من كل الجوانب.. ونسبة نجاح تمريراته 98%

أكد أرسين فينجر مدرب أرسنال أن محمد النني لاعب الفريق قدم اداء جيدا في مباراته الأولى من كل الجوانب.

وكان النني قد شارك لأول مرة كأساسيا مع أرسنال في مباراة فريقه ضد بيرنلي ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس الإتحاد الإنجليزي والتي فاز بها المدفعجية بنتيجة 2-1.

وصرح فينجر عبر الموقع الرسمي للنادي قبل مباراة المدفعجية ضد ساوثامبتون بالدوري محللا أداء النني "أداء محمد النني الأول كان جيدا جدا في عدة جوانب، لقد كان لديه عدد لا بأس به من التمريرات لقد قام بـ84 تمريرة واكتمل منها 98%".

شاهد ملخص لمسات النني

وتابع المدرب الفرنسي "تحركاته كانت جيدة ولديه معدل نشاط داخل الملعب مرتفع للغاية، لقد تكيف على خشونة التحديات وهو ما يعطي ثقة كافية لتكون تمريراته أكثر دقة".

وأضاف المدرب الفائز مع أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي 3 مرات "على المستوى الكلي بالنسبة لأول مباراة يلعب بها كان اداؤه مشجعا للغاية".

الجدير بالذكر أن أرسنال يحتل المركز الثالث بالدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة بفارق 3 نقاط عن ليستر سيتي المتصدر ويواجه ساوثامبتون غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري.

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