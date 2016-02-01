لافروف يبدأ جولة شرق أوسطية تشمل الإمارات وسلطنة عمان

>غادر وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، موسكو، اليوم الاثنين، فى جولة بالشرق الأوسط تستغرق ثلاثة أيام، يزور خلالها كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

وأفادت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن لافروف سيجرى مباحثات مع كبار المسؤولين الإماراتيين والعمانيين ستتركز على بحث شؤون العلاقات الثنائية السياسية والتعاون فى مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار، ومناقشة القضايا الدولية والإقليمية، وتبادل الآراء حول التقلبات فى أسواق النفط وكيفية التوصل إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب فيها.