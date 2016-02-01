أخبار عاجلة

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل محاكمة رئيس شركة أونست المتهم بالنصب على المواطنين لـ15 فبراير

Google+ Print
تأجيل محاكمة رئيس شركة أونست المتهم بالنصب على المواطنين لـ15 فبراير تأجيل محاكمة رئيس شركة أونست المتهم بالنصب على المواطنين لـ15 فبراير
قررت دائرة جنح دار السلام بمحكمة جنح المعادى تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة إكرامى الصباغ، رئيس مجلس إدارة شركة "أونست"، المتهم بالنصب على المواطنين، لجلسة 15 فبراير للإعلان بالدعوى المدنية.

وغاب المتهم عن الحضور بجلسة اليوم لدواعٍ أمنية، وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، تعود تفاصيل الواقعة لإعلان شركة "أونست" عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات فى مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالى، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز، وسددوا خلالها أموالاً حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدا للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد ولم تسلمهم شيئًا.

يذكر أن تقدم 32 مواطنا من المجنى عليهم ببلاغات للنيابة العامة، يتهمون فيها إكرامى الصباغ بالنصب عليهم وكانت النيابة العامة أمرت رئيس شركة "أونست" للتطوير العقارى وتسويق المشروعات، لاتهامه بالنصب على المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب إنكاره ارتكاب الواقعة، ثم جددت حبسه 15 يوما، وتمت إحالة أوراقه إلى محكمة الجنح لبدء محاكمته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365