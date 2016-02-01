أخبار عاجلة

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وقف سير الدعوي في محاكمة 45 متهما في خلايا اللجان النوعية لحين الفصل في طلب الرد

Google+ Print
وقف سير الدعوي في محاكمة 45 متهما في خلايا اللجان النوعية لحين الفصل في طلب الرد وقف سير الدعوي في محاكمة 45 متهما في خلايا اللجان النوعية لحين الفصل في طلب الرد

محاكمة – أرشيفية

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة باكاديمية  الشرطة وقف سير الدعوي في محاكمة 45 متهماً في القضية المعروفة أعلامياً بـ ” خلايا اللجان النوعية “، وذلك لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة برئاسة المستشار ناجي شحاتة.

والمقرر نظره امام الدائرة ” 7 ” تجاري بمحكمة استئناف القاهرة بجلسة 3 فبراير الجاري.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم بالإنتماء لجماعة أًسست على خلاف القانون تهدف الي قلب نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي مؤسسات الدولة وتأسيس تضم مجموعة من اللجان النوعية على مستوى الجمهورية للقيام بأعمال شغب وعنف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل