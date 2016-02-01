وقف سير الدعوي في محاكمة 45 متهما في خلايا اللجان النوعية لحين الفصل في طلب الرد

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة باكاديمية الشرطة وقف سير الدعوي في محاكمة 45 متهماً في القضية المعروفة أعلامياً بـ ” خلايا اللجان النوعية “، وذلك لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة برئاسة المستشار ناجي شحاتة.

والمقرر نظره امام الدائرة ” 7 ” تجاري بمحكمة استئناف القاهرة بجلسة 3 فبراير الجاري.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم بالإنتماء لجماعة أًسست على خلاف القانون تهدف الي قلب نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي مؤسسات الدولة وتأسيس شبكة تضم مجموعة من اللجان النوعية على مستوى الجمهورية للقيام بأعمال شغب وعنف.