بالصور..تدشين حملة"صيادلة بلا فيروس سى" بكفر الشيخ بتكلفة 60مليون جنيه

دشن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، حملة صيادلة بلا فيروس "سى"، بحضور الدكتور محمد فهمى نقيب صيادلة كفر الشيخ، والدكتور صبرى الطويلة عضو نقابة صيادلة مصر ، والدكتور عبد العزيز حمودة عضو مجلس البرلمان، والدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور حسين فرج رئيس مجلس إدارة شركة ديفارت لاب للأدوية، واللواء الدكتور حسين عبد الحى رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات، والدكتور محمد سعد الدين والدكتور علاء ريحان والدكتور محمد جبريل سعد الدين .

وقال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، إن البروتوكول الذى تم توقيعه بين المحافظة وصيادلة مصر بشأن تدشين "حملة صيادلة بلا فيروس سى"، يستهدف 6 آلاف صيدلى بمحافظة كفر الشيخ، وذلك كخطوة أولى للحفاظ على الصحة من أجل مجتمع أفضل، مشيرا إلى أن الحملة ستنطلق من اليوم، ولمدة أسبوع.

وأضاف "نصر" أنه سيدشن "حملة طفولة بلا ألم.. طفولة بلا أنيميا" عقب إجازة نصف العام مباشرة، ومن المتوقع استهداف طلاب المدارس فى المرحلتين الابتدائية والروضة لتقديم الثقافة الغذائية وتقديم التحاليل والعلاج للأطفال المصابين بأنيميا نقص الحديد، وذلك كخطوة ثانية للحفاظ على الصحة من أجل مجتمع أفضل بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وقال إن الحملة المقامة الآن بالتعاون مع صندوق تحيا مصر "كفر الشيخ خالية من فيروس سى" بدأت بمركز الرياض ستستمر طوال هذا العام، مشيراً إلى أن هناك خطوات جادة لمعالجة مصرف كوتشنر، وأنه يدعو أهالى كفر الشيخ للتوجه لحملة فيروس سى للكشف المبكر عن المرض ولا ينتظرون بمفاجأتهم بالإصابة، مؤكداً "برغم أننى أجريت كشفا مبكرا قبل ذلك، ولكن بدأت تدشين الحملة بعمل فحوصات طبية للتأكد من ذلك".

ومن جانبه، قال صبرى الطويلة رئيس لجنة الصحة والأزمات، إن تكلفة حملة صيادلة بلا فيروس سى 60 مليون جنيه لمشاركة الدولة فى علاج 200 ألف صيدلى يمثلون 80 ألف مؤسسة علاجية حجم تعاملاتها المالية 36 مليار جنيه.

كما أضاف الدكتور محمد فهمى نقيب صيادلة كفر الشيخ، أن اليوم تبدأ حملة صيادلة بلا فيروس سى، وتستمر لمدة أسبوع بالتهاون مع عدد من الشركات الأدوية الداعمة.



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