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بالصور.. توزيع الجرعة الأولى لـ"سوفالدى" على مرضى فيروس سى فى جنوب سيناء

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سلم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أولى دفعات علاج سوفالدى الجديد لمرضى فيروس سى بالتأمين الصحى فى طور سيناء، مشيرا إلى أن هناك تطويرا بالمستشفيات ورفع كفاءة مستشفيات سانت كاترين وطابا وأبورديس، والعام المقلبل مستشفى دهب وأبوزنيمة.

من جتهته أكد الدكتور محمد السيد، مدير التأمين الصحى بجنوب سيناء، أنه تم الانتهاء من علاج 320 حالة بنسبة شفاء 100% ولا توجد أى حالة انتكاسات بالمحافظة، مشيرا إلى أنه بانتهاء عام 2016 ستكون المحافظة خالية من مرضى فيروس سى.

جاء ذلك خلال توزيع صرف عقار سوفالدى لمرضى فيروس سى للمنتفعين بالتأمين الصحى بجنوب سيناء، وعددهم 100حالة، بحضور اللواء جمال الريس سكرتير للمحافظة، وشفيق جرجس مدير قطاع القناة وسيناء، والدكتور محمد ضاحى وكيل وزارة الصحة، ومحمد السيد مدير التأمين الصحى.

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