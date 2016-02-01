وفاة راكب مصري بمطار القاهرة إثر إصابته بأزمة قلبية فور وصوله من جدة

توفي راكب مصري فور وصوله من السعودية وخروجه من مطار القاهرة الدولي، إثر إصابته بأزمة قلبية وتم نقله إلي إحدي المستشفيات الخاصة القريبة من المطار.

وقالت مصادر طبية بالمطار إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من جدة فوجئ الركاب بمنطقة الجوازات بسقوط الراكب “عادل . ض” ٤٥ عاما ، تم استدعاء أطباء الحجر الصحي الذين قاموا بعمل الإسعافات الأولية للراكب ، وأمر الدكتور مدحت قنديل مدير الحجر الصحي بالمطار بنقل الراكب بسيارة اسعاف المطار الي احدي المستشفيات الخاصة حيث لفظ انفاسه الاخيرة هناك.