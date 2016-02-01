أخبار عاجلة

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة

تعرف على فائدة شرب عصير برتقال خاصًة فى فصل الشتاء و ما قدراته المذهلة لعلاج الأمراض

  • الصحة
  • 12
Google+ Print
تعرف على فائدة شرب عصير برتقال خاصًة فى فصل الشتاء و ما قدراته المذهلة لعلاج الأمراض تعرف على فائدة شرب عصير برتقال خاصًة فى فصل الشتاء و ما قدراته المذهلة لعلاج الأمراض

برتقال من الفواكه الحمضية الأكثر شيوعًا فى العالم أجمع ، فلا يوجد بلد فى العالم لا تقدم مشروب البرتقال اللذيذ ، و ذلك لأنه يحتوى على فوائد عديدة للجسم ، خاصًة فى فصل الشتاء.

مشروب برتقال غالبًا ما يتم تقديمه فى المطاعم و المنازل ، و يفضل تقديمه بدون إضافة أى سكريات أو محليات صناعية ، و يجب شربه كما هو دون إضافات تذكر.

يعتبر مشروب البرتقال من المصادر الأاسية التى تمد الجسم بعدد من الفيتامينات ، أهمها فيتامين سى الذى يساعد على مد الجسم بمناعة قوية تحميه من برد الشتاء ، و يمنع الإصابة بنزلات البرد القوية ، و الأنفلوانزا الموسمية.

بالإضافة إلى فيتامين سى ، فإن البرتقال يحتوى على الفوليك أسيد ، الذى يعد من المصادر اللازمة خاصًة لصجة الحامل ، الذى يعمل على منع تشوهات الأجنة فى رحم أمهاتهن.

و هذه قائمة بأهم الفوائد الصحية الموجودة فى عصير البرتقال.

    ينصح لمرضى ضغط الدم الإكثار من تناول عصير البرتقال ، لأنه يعمل على إستعادة معدل ضغط الدم الطبيعى ، و ذلك لأنه يحتوى على كمية عالية من الماغنيسيوم.
    فيتامين سى الموجود به أيضًايعمل على مد الشعر بالقوة و اللمعان ، و يمنع تساقطه على المدى البعيد ، و يقوم أطباء الجلدية أحيانًا بنصح المرضى بضرورة تناول عصير البرتقال بشكل منتظم.
    يعتبر من المشروبات التى تعمل على حرق المتراكمة فى الجسم ، و يعمل على التخلص من الوزن الزائد أسرع من بعض الأنظمة الغذائية الأخرى المنتشرة.

فى هذا الفصل من السنة ينصح دائما بضرورة تناول كوب من عصير البرتقال يوميًا للتخلص من نزلات البرد ، و إرتشاح الأنف ، و يمكن إستخدامه فى عمل كيكة البرتقال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم