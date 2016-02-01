تعرف على فائدة شرب عصير برتقال خاصًة فى فصل الشتاء و ما قدراته المذهلة لعلاج الأمراض

برتقال من الفواكه الحمضية الأكثر شيوعًا فى العالم أجمع ، فلا يوجد بلد فى العالم لا تقدم مشروب البرتقال اللذيذ ، و ذلك لأنه يحتوى على فوائد عديدة للجسم ، خاصًة فى فصل الشتاء.

مشروب برتقال غالبًا ما يتم تقديمه فى المطاعم و المنازل ، و يفضل تقديمه بدون إضافة أى سكريات أو محليات صناعية ، و يجب شربه كما هو دون إضافات تذكر.

يعتبر مشروب البرتقال من المصادر الأاسية التى تمد الجسم بعدد من الفيتامينات ، أهمها فيتامين سى الذى يساعد على مد الجسم بمناعة قوية تحميه من برد الشتاء ، و يمنع الإصابة بنزلات البرد القوية ، و الأنفلوانزا الموسمية.

بالإضافة إلى فيتامين سى ، فإن البرتقال يحتوى على الفوليك أسيد ، الذى يعد من المصادر اللازمة خاصًة لصجة الحامل ، الذى يعمل على منع تشوهات الأجنة فى رحم أمهاتهن.

و هذه قائمة بأهم الفوائد الصحية الموجودة فى عصير البرتقال.

ينصح لمرضى ضغط الدم الإكثار من تناول عصير البرتقال ، لأنه يعمل على إستعادة معدل ضغط الدم الطبيعى ، و ذلك لأنه يحتوى على كمية عالية من الماغنيسيوم.

فيتامين سى الموجود به أيضًايعمل على مد الشعر بالقوة و اللمعان ، و يمنع تساقطه على المدى البعيد ، و يقوم أطباء الجلدية أحيانًا بنصح المرضى بضرورة تناول عصير البرتقال بشكل منتظم.

يعتبر من المشروبات التى تعمل على حرق الدهون المتراكمة فى الجسم ، و يعمل على التخلص من الوزن الزائد أسرع من بعض الأنظمة الغذائية الأخرى المنتشرة.

فى هذا الفصل من السنة ينصح دائما بضرورة تناول كوب من عصير البرتقال يوميًا للتخلص من نزلات البرد ، و إرتشاح الأنف ، و يمكن إستخدامه فى عمل كيكة البرتقال.

شبكةعيونالإخبارية

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