ضبط تجار مخدرات وعاطل حاول إدخال مخدر لصديقه بقسم الرمل

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول المنتزه برئاسة الرائد أحمد مليس من ضبط كل من "علاء.خ" 27 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته 21 قطعة لمخدر الحشيش، تزن نحو 65 جراما بقصد الاتجار ومطواة، ومبلغ 145جنيهاً وهاتف محمول، و"أسامة.ا.الـ" 24 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته 2 قطعة لمخدر الحشيش تزن نحو 28 جراما، و40 قرصا مخدرا بقصد الاتجار، ومطواة ومبلغ 150 جنيهاً وهاتف محمول.

وتم ضبط "محمود.م" 29 سنة عاطل مقيم دائرة القسم السابق اتهامه فى القضيه جنايات القسم "عاهة مستديمه"، و"أحمد.الـ" 29 سنة عاطل مقيم دائرة القسم السابق اتهامه فى 4 قضايا "سلاح أبيض - أقراص مخدرة" آخرهم القضية جنح القسم "سلاح أبيض"، بحوزتهما 53 قطعة لمخدر الحشيش تزن نحو 134 جراما بقصد الاتجار ومطواة ومبلغ 325 جنيهاً وهاتف محمول.

وتمكن الملازم أول عمرو سلطان ضابط منوب قسم شرطة ثان الرمل من ضبط "رضا.ا" 21 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته 10 قطع لمخدر الحشيش تزن نحو 60 جراما و375 قرصا مخدرا، أثناء حضوره للقسم لزيارة المتهم "محمد.ا" المحبوس احتياطياً بحجز القسم على ذمة القضية جنايات القسم "مخدرات".

وأقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد توصيلها للمتهم المذكور، وتحرر المحضر جنايات قسم ثان الرمل، وجارى العرض على النيابة.