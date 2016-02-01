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سعد الجيوشى يقرر نقل مساعد رئيس المترو لهيئة النقل النهرى

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سعد الجيوشى يقرر نقل مساعد رئيس المترو لهيئة النقل النهرى سعد الجيوشى يقرر نقل مساعد رئيس المترو لهيئة النقل النهرى
أصدر الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، قرارا بنقل المهندس أحمد عبد الحافظ مساعد رئيس شركة المترو للهندسة الكهربائية والميكانيكية من منصبه، للعمل بهيئة النقل النهرى.

فيما علق عبد الحافظ على قرار استبعاده من منصبه، قائلا لـ"اليوم السابع" "لا أعرف سبب استبعادى من منصبى وأنا مندهش من هذا القرار لأن كل خبرتى فى المترو، وأنا معرفش حاجة فى النقل النهرى عشان يودينى هناك".

وأضاف عبد الحافظ: "صحيح أنا مرتبى مش هيقل بس مش هعمل حاجة.. أنا راجل عاوز اشتغل مش اتركن فى مكان وخلاص"، لافتا إلى أنه على الرغم من ذلك قام بتنفيذ القرار على الفور من نابع إيمانه بضرورة تنفيذ تعليمات الرؤساء.

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