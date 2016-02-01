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الداخلية: مصرع 4 مرضى وإصابة 19 فى حريق بمستشفى الشروق بالإسكندرية

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الداخلية: مصرع 4 مرضى وإصابة 19 فى حريق بمستشفى الشروق بالإسكندرية الداخلية: مصرع 4 مرضى وإصابة 19 فى حريق بمستشفى الشروق بالإسكندرية
صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية أن الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية تلقت بلاغاً بنشوب حريق بمستشفى الشروق الخاصة بشارع مصطفى فهمى بمنطقة الرمل، مما أسفر عن مصرع 4 مرضى.

وانتقلت قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق الذى نشب بـ 4 طوابق بمبنى المستشفى، وامتد إلى طابقين بالمبنى المجاور للمستشفى.

وأسفر الحريق عن وفاة 4 نزلاء وإصابه 19 آخرين بحاله إختناق وتم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفيات أخرى ، كما أسفر الحادث عن إصابه أمين شرطه من قوه الحماية المدنية أثناء تعامله مع الحريق، وبالفحص المبدئى تبين أن سبب الحريق زيادة فى التحميل على أجهزة الأشعة مما أدى إلى إشتعال الحريق.


>- ننشر أسماء المتوفين فى حريق مستشفى الشروق بالإسكندرية
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