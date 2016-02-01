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الأطباء: النائب العام أحال بلاغ النقيب حول حادث المطرية لنيابة شرق القاهرة

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الأطباء: النائب العام أحال بلاغ النقيب حول حادث المطرية لنيابة شرق القاهرة الأطباء: النائب العام أحال بلاغ النقيب حول حادث المطرية لنيابة شرق القاهرة
قال محمد شوقى المستشار القانونى لنقابة أطباء ، إن النائب العام قد أحال البلاغ الذى قدم بالأمس، من نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى بخصوص حادث الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية، ويحمل رقم 1305 عرائض إلى نيابة شرق القاهرة الكلية للتحقيق.

وأوضحت النقابة خلال بيان، أن ذلك يأتى بعدما توجه أمين عام نقابة أطباء مصر الدكتور إيهاب الطاهر، صباح اليوم بصحبة المستشار القانونى للنقابة لمتابعة سير البلاغ.

- نقابة الأطباء تلتقى مساعد النائب العام لبحث أزمة تعدى أمناء شرطة على أطباء مستشفى المطرية

- نقابة الأطباء: وزارة الداخلية تقرر وقف أمناء المطرية عن العمل وتحيلهم للتحقيق
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