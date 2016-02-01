أخبار عاجلة

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سماع صوت انفجار بجوار مزلقان محطة سكة حديد أشمون

Google+ Print
سماع صوت انفجار بجوار مزلقان محطة سكة حديد أشمون سماع صوت انفجار بجوار مزلقان محطة سكة حديد أشمون
سمع الأهالى صوت انفجار بالقرب من مزلقان محطة أشمون، وتم وقف حركة القطارات، ومشط ضباط المفرقعات المنطقة ولم يعثروا على أية قنابل.

تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد شبين الكوم إخطاراً من ناظر محطة سكك حديد أشمون بسماع صوت انفجار بنهاية الخط الاحتياطى بجوار مزلقان محطة أشمون بحوالى 50 مترا دائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية.

وتم إيقاف حركة سير القطارات بالخط الفردى " طنطا ـ القاهرة " طريق منوف احترازياً، وانتقل ضباط الشرطة والمفرقعات لمكان البلاغ، وتبين أن الانفجار ناتج عن محدث صوت بالمنطقة، ولم يتم العثور على أى من مكوناته، وتم تمشيط وتعقيم المنطقة بالكامل، ولم يتم العثور على أية أجسام غريبة.

وأمر اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر رقم 2/64 ح نقطة شرطة محطة سكك حديد منوف، وأرسل لمركز شرطة منوف لقيده وعرضه على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365