سماع صوت انفجار بجوار مزلقان محطة سكة حديد أشمون

سمع الأهالى صوت انفجار بالقرب من مزلقان محطة أشمون، وتم وقف حركة القطارات، ومشط ضباط المفرقعات المنطقة ولم يعثروا على أية قنابل.

تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد شبين الكوم إخطاراً من ناظر محطة سكك حديد أشمون بسماع صوت انفجار بنهاية الخط الاحتياطى بجوار مزلقان محطة أشمون بحوالى 50 مترا دائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية.

وتم إيقاف حركة سير القطارات بالخط الفردى " طنطا ـ القاهرة " طريق منوف احترازياً، وانتقل ضباط الشرطة والمفرقعات لمكان البلاغ، وتبين أن الانفجار ناتج عن محدث صوت بالمنطقة، ولم يتم العثور على أى من مكوناته، وتم تمشيط وتعقيم المنطقة بالكامل، ولم يتم العثور على أية أجسام غريبة.

وأمر اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر رقم 2/64 ح نقطة شرطة محطة سكك حديد منوف، وأرسل لمركز شرطة منوف لقيده وعرضه على النيابة.