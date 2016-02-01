مستشفى الزمالك - علي جبر جاهز للإسماعيلي.. واختبار طبي لطارق حامد

أعلن مانشستر سيتي عن تعيين جوسيب جوارديولا مدربا للفريق بداية من الموسم المقبل بشكل رسمي.

وكشف مانيول بيللجريني مدرب مانشستر ستيي التشيلي في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل قليل، أن هذا الموسم هو الأخير له مع الفريق السماوي.

ومن جهة أخرى، أعلن مانشستر سيتي في بيان رسمي أن الإسباني بيب جوارديولا هو من سيخلفه في تدريب مانشستر سيتي.

وسيكون عقد جوارديولا مع مانشستر سيتي لمدة 3 مواسم، إذ سيتولى القيادة بداية من الموسم المقبل.

وكان جوارديولا قد أعلن قبل فترة، أن هذا الموسم هو الأخير له مع بايرن ميونيخ، وعين الفريق الألماني نظيره كارلو أنشيلوتي خليفة له.

يذكر أن أن بيللجريني حقق مع مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي مرة وحيدة موسم 2013-2014 ولقب كأس الرابطة في نفس الموسم، في حين أن جوارديولا حقق لقب الدوري الألماني موسمين متتاليين ولقب كأس ألمانيا مرة وحيدة ولقب السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.