النائب العام يفتح تحقيق فى الهجوم على كمين المريوطية

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح تحقيقات موسعة فى الهجوم الذى وقع، صباح اليوم الإثنين، واستهدف نقطة أمنية تابعة لهيئة الطرق والكبارى بمنطقة الهرم، ما أسفر عن مقتل فرد أمن مدنى وإصابة أخر.

وكلف النائب العام فريق من نيابة جنوب الجيزة الكلية، للإشراف على التحقيقات فى الحادث، مع مخاطبة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لاتخاذ إجراءات التحرى عن منفذى الهجوم وكشف ملابسات الواقعة.

وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها فى الحادث، بانتقال فريق من نيابة الأحداث الطارئة إلى موقع النقطة الأمنية المستهدفة، وتم إجراء المعاينة التصويرية إذ تبين أن المتهمين أمطروها بوابل من الرصاص اخترق جدرانها، كما تحفظت على عدد من فوراغ الطلقات المستخدمة التى عثر عليها فى محيط المكان.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى المستشفى لمناظرة جثمان فرد الأمن الذى قتل فى الحادث، وانتدب الطبيب الشرعى لإجراء الكشف الطبى له وإعداد تقرير عن أسباب الوفاة، والتصريح بدفنه، فضلا عن الكشف على المصاب الآخر.