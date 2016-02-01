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رسميا.. جوارديولا مدربا لمانشستر سيتي بداية من الموسم المقبل

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رسميا.. جوارديولا مدربا لمانشستر سيتي بداية من الموسم المقبل رسميا.. جوارديولا مدربا لمانشستر سيتي بداية من الموسم المقبل

اقترب الألماني فيليكس ماجات بشكل كبير من أن يكون المدرب المقبل للأهلي.

ودخلت المفاوضات مع المدرب الألماني شوطا جديدا حيث يتفق النادي معه على التفاصيل الأخيرة لإتمام التعاقد.

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وعلم FilGoal.com أن جهاز ماجات (تعرف عليه أكثر) سيضم مساعدين يختارهما بنفسه، وسيتقاضى الثلاثي مليون و500 ألف يورو سنويا- ما يقارب 13 مليون جنيه مصري.

ولن تسهم أي جهات أخرى – سواء رجال أعمال أو رئيس النادي محمود طاهر – في راتب ماجات ومعاونيه، حيث سيخرج بالكامل من خزينة النادي.

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