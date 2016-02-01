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لأول مرة.. تشغيل وحدة المسح الإشعاعى بـ"قصر العينى" للكشف عن السرطان

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لأول مرة.. تشغيل وحدة المسح الإشعاعى بـ"قصر العينى" للكشف عن السرطان لأول مرة.. تشغيل وحدة المسح الإشعاعى بـ"قصر العينى" للكشف عن السرطان
أعلن الدكتور ياسر صلاح أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العينى، عن بدء تشغيل وحدة المسح الإشعاعى لتشخيص الأورام السرطانية بمستشفى قصر العينى اليوم الاثنين.

وأوضح الدكتور ياسر صلاح فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المسح الإشعاعى من أحدث الوسائل العالمية فى تشخيص الأورام السرطانية، مشيرا إلى وجود مراكز متخصصة فى لإجراء هذا النوع من الأشعات، لكن جميعها تابعة للقطاع الخاص.

وأضاف أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العينى أن تكلفة الأشعة تبلغ 6 آلاف جنيه ما يمثل عائقا أمام شريحة كبيرة من مرضى السرطان فى مصر، عند حاجتهم لهذا النوع من الأشعة التشخيصية.

وأكد د. ياسر أن وحدة المسح الإشعاعى لتشخيص الأورام السرطانية فى مستشفى قصر العينى هى الأولى فى القطاع الصحى العام أو الحكومى وفيها ستكون تكلفة الأشعة منخفضة للغاية مقارنة بالقطاع الخاص.

ولفت ياسر إلى أن هيئة التأمين الصحى المصرية، تسمح بتغطية نفقات هذه الأشعة بالكامل لغير القادرين على سداد قيمتها ما يعد مبشرا لمرضى السرطان فى مصر.
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