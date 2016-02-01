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تأجيل محاكمة المتهمين في «اقتحام سجن بورسعيد» لجلسة الغد

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تأجيل محاكمة المتهمين في «اقتحام سجن بورسعيد» لجلسة الغد تأجيل محاكمة المتهمين في «اقتحام سجن بورسعيد» لجلسة الغد

محاكمة – أرشيفية

أجلت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”إقتحام سجن بورسعيد العمومي” لجلسة الغد الثاني من فبراير، لستكمال مرافعات الدفاع.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.

 

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