عصام الأمير يرأس اجتماعات الملتقى الثاني حول المبادرة الإعلامية

كتبت – إنجي لطفي

يرأس عصام الأمير، رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون، اجتماعات الملتقى الثاني حول المبادرة الإعلامية للحوار عبر شبكات التواصل الاجتماعي بجامعة الدول العربية، غدا الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والذى يأتى تحت عنوان «مستقبلنا بلا عنف ولا إرهاب» بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ووزارة الشباب والرياضة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية ونخبة من شباب الجامعات المصرية.

ويلقى الأمير كلمة عن أهمية التواصل مع الشباب العربى عبر وسائل الاتصال الحديثة والاستماع الى مقترحاتهم وافكارهم، وأهمية التصدى إلى الأفكار الهدامة والمغلوطة ومواجهة التطرف والإرهاب.

ومن الجدير بالذكر أن مصر ترأس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب للدورة الحالية.