القوات الجوية الروسية تواصل قصف "الإرهابيين" فى سوريا

>نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الجوية الروسية نفذت 468 طلعة جوية فى سوريا فى الأسبوع الماضى فأصابت أكثر من 1300 هدف "للإرهابيين".

ونقلت الوكالات عن الوزارة قولها إنها أوصلت أكثر من 200 طن من المساعدات الانسانية إلى بلدة دير الزور المحاصرة فى يناير .

ونقلت عن المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشنيكوف قوله إن روسيا تعزز كافة أشكال الاستطلاع فى الشرق الأوسط من أجل تحديد مواقع الأهداف التابعة للإرهابيين بصورة أفضل وقصفها أسرع.

وفى السياق ذاته ، نقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشيكوف قوله اليوم الاثنين إن القوات الجوية الروسية دمرت مخزنا للمنتجات النفطية تابعا لجماعة جيش الإسلام فى محافظة دمشق بسوريا.