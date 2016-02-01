هيا بنت الحسين تترأس اجتماع مجلس الإمارات للتمريض والقِبَالة

ترأّست حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، رئيسة مجلس الإمارات للتمريض والقِبَالة رئيسة سلطة مدينة دبي الطبية، الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للتمريض والقِبَالة لعام 2016 بمركز دبي التجاري العالمي.

حضر الاجتماع معالي عبدالرحمن محمد العويس، وزير الصحة، والدكتور عبدالكريم العلماء، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لقطاع التعليم في مدينة دبي، وناصر البدور، الوكيل المساعد ومدير مكتب معالي وزير الصحة، إلى جانب أعضاء المجلس الممثلين لكل من وزارة الصحة، التعليم العالي، التربية والتعليم، الداخلية، القوات المسلحة، هيئة الصحة بدبي، هيئة الصحة بأبوظبي، ومدينة دبي الطبية، وجامعة الشارقة، وكليات التقنية العليا، وجمعية التمريض الاماراتية، وجمعية الإمارات الطبية، إضافة إلى عدد من رؤساء ومنسقي اللجان العلمية التابعة للمجلس.

> وقد استمعت سموها خلال الاجتماع إلى عرض حول أهم التوصيات والمخرجات لــ "الملتقى السنوي للجان العلمية لمجلس الإمارات للتمريض والقبالة: التوجهات المستقبلية" والذي عُقد بتاريخ 11 يناير 2016 بدبي وتضمنت هذه التوصيات استعراض لتوجهات المجلس وخططه لعام 2016 حتى 2018.

وتم طرح اهم الانجازات التي قامت بها اللجان العلمية التابعة للمجلس خلال السنوات الخمس الماضية والتحديات التي تواجهها والخطط المستقبلية للجان على مدار السنوات الثلاث القادمة.

وأشادت سمو الأميرة هيا بنت الحسين بالإنجازات التي قامت بها تلك اللجان، واكدت دعمها الكامل لعمل المجلس، في حين وجهّت سموها خلال الاجتماع بتخصيص مكاتب جديدة للمجلس في مدينة دبي الطبية والتي سيبدأ العمل فيها خلال شهر فبراير الجاري.

وثمّن الجميع مكرمة سموها التي تمهدُّ لنقله مميزه في مسيرة عمل المجلس. وتم الاتفاق على ان تدعم وزارة الصحة المجلس بتوفير ميزانية لتعيين موظفين ومنسقين للعمل في هذه المكاتب الجديدة.

كما تضمّن جدول أعمال الاجتماع تقرير جمعية التمريض الإماراتية حول "ملتقى مجلس التمريض الدولي لمنظمي مزاولة مهنة التمريض والقبالة" والذي استضافته الجمعية بالتعاون مع مجلس الإمارات للتمريض والقبالة بتاريخ 2–4 نوفمبر 2015 في دبي.

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