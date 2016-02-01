حبس موظف بمطار دبي انتهك خصوصية ميسي

أصدرت محكمة الجنح في دبي اليوم الاثنين حكماً بالحبس شهراً على "موظف مطار دبي" الذي اعتدى على خصوصية لاعب كرة القدم ليونيل ميسي، ونشر صورة جواز سفره على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة ساخرة.

وأشارت تفاصيل القضية إلى أن الموظف المدان، انتهك خصوصية اللاعب الأرجنتيني الشهير لدى زيارته الأخيرة في شهر ديسمبر الماضي لإمارة دبي للمشاركة في المؤتمر الرياضي العاشر، بأن نشر تلك الصورة على موقع "السناب شات" ووضع عليها تعليق "عندنا بدبي، شسوي أحرق جوازه ولا أهدده ولا خلاص روح روح".

ويشكل هذا الانتهاك اعتداء على خصوصية الغير وفق قانون العقوبات الاتحادي.