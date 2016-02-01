افتكروهم - شيكابالا: سنخلد ذكراكم حتى نلقاكم

حرص محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك على تخليد ذكرى شهداء مشجعي الأهلي الذين سقطوا في مذبحة بورسعيد.

4 أعوام بالتمام مروا على مذبحة بورسعيد التي أسفرت عن سقوط 72 مشجعا عقب مباراة الأهلي والمصري.. في كارثة تصنف من ضمن الأكبر في تاريخ الكرة العالمية.

ونشر شيكابالا صورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام" لتخليد ذكرى شهداء الأهلي.

وكتب شيكابالا على الصورة "سنخلد ذكراكم حتى نلقاكم".

يذكر أن شيكابالا كان ضمن فريق الزمالك الذي قرر عدم استكمال مباراته أمام الإسماعيلي التي كان تقام في نفس وقت الكارثة.

وكما عودكم FilGoal.com يقدم ملفا تفاعليا بأسماء وصور الضحايا الـ72 ويمكنك ترك كلمة لمن ترغب أن توجهها له.

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