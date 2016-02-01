رفع أولى جلسات محاكمة «ريهام سعيد» في قضية «فتاة المول» لإصدار القرار

قررت محكمة جنح الجيزة رفع اولى جلسات محاكمة الاعلامية ريهام سعيد في القضية المعروفة إعلامياً بـ فتاه المول و ذلك لاصدار القرار.

كان الدفاع الإعلامية ريهام سعيد قد قدم حافظة مستندات تؤكد أن ما جاء بعريضة دعوى المدعية سمية به بعض القوانين الملغية من 2006 مطالبا بالبراءه لموكلته.

من جانبه طالب الممثل القانونى لقناة النهار المتهم بذات القضية أجلا للإطلاع وتقديم المستندات، فى حين طالب محامى المدعية سمية عبيد بتوقيع أقصى العقوبة على ريهام سعيد والتعويض المدنى المناسب.

وكانت سمية عبيد المعروفة بفتاة المول قد أقامت دعوى ضد الإعلامية ريهام سعيد حامد والممثل القانونى لشبكة تليفزيون النهار تتهمها بالاعتداء على خصوصية حياتها الشخصية والتشهير بها.