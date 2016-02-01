أخبار عاجلة

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

جامعة سوهاج تستقبل ممثلي السفارة الأمريكية بالقاهرة

Google+ Print
جامعة سوهاج تستقبل ممثلي السفارة الأمريكية بالقاهرة جامعة سوهاج تستقبل ممثلي السفارة الأمريكية بالقاهرة

 

اجتماع مسئولي السفارة الامريكية بجامعة سوهاج

استضافت جامعة سوهاج نائب الملحق الثقافي للولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، لوك مينزن، ومساعد المكتب الثقافي بالسفارة، آية دواره.

وقال نبيل نور الدين، رئيس الجامعة إن هذه الزيارة تأتي في إطار تقويه العلاقات العلمية واستمرارًا للتعاون الثقافي بين البلدين، كما تهدف الزيارة إلى عرض برنامج السفارة وما تقدمه من خدمات تعليمية متمثلة في مشروعات بحثية تهتم بمجال الآثار المصرية كالتسجيل والتنظيف والحفاظ على الأثر.

وأوضح أحمد الأنصاري، رئيس قسم الآثار بآداب سوهاج، أن السفارة تقدم مشروعات لنشر الوعي الأثري، بالإضافة إلى منح فرص تعليمية للطلاب الراغبين تصل إلى فصل دراسي كامل وكذلك منح دراسية لطلاب الدراسات العليا تصل إلى عام دراسي قابل للتجديد بإحدى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية.

وفى نهاية الزيارة تم عقد لقاء موسع مع ممثلي السفارة الأمريكية، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب البحث العلمي بكليتي الآداب والآثار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا