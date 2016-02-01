جامعة سوهاج تستقبل ممثلي السفارة الأمريكية بالقاهرة

استضافت جامعة سوهاج نائب الملحق الثقافي للولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، لوك مينزن، ومساعد المكتب الثقافي بالسفارة، آية دواره.

وقال نبيل نور الدين، رئيس الجامعة إن هذه الزيارة تأتي في إطار تقويه العلاقات العلمية واستمرارًا للتعاون الثقافي بين البلدين، كما تهدف الزيارة إلى عرض برنامج السفارة وما تقدمه من خدمات تعليمية متمثلة في مشروعات بحثية تهتم بمجال الآثار المصرية كالتسجيل والتنظيف والحفاظ على الأثر.

وأوضح أحمد الأنصاري، رئيس قسم الآثار بآداب سوهاج، أن السفارة تقدم مشروعات لنشر الوعي الأثري، بالإضافة إلى منح فرص تعليمية للطلاب الراغبين تصل إلى فصل دراسي كامل وكذلك منح دراسية لطلاب الدراسات العليا تصل إلى عام دراسي قابل للتجديد بإحدى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية.

وفى نهاية الزيارة تم عقد لقاء موسع مع ممثلي السفارة الأمريكية، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب البحث العلمي بكليتي الآداب والآثار.