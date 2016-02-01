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العثور على أحد المفقودين بمركب "زينة البحرين" قرب السواحل السودانية

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العثور على أحد المفقودين بمركب "زينة البحرين" قرب السواحل السودانية العثور على أحد المفقودين بمركب "زينة البحرين" قرب السواحل السودانية
قالت زوجة أحد الصيادين الذين كانوا على متن المركب "زينة البحرين"، والذى غرق نهاية الأسبوع الماضى، قبالة السواحل السودانية، عند نوة الكرم بالبحر الأحمر، أن زوجها اتصل بها من السودان وأنه حى، ويخضع للعلاج بأحد المستشفيات.

وقالت الزوجة، إن زوجها رضا أنور على هتيمى، صياد من مدينة المطرية، قد أجرى بها اتصالا هاتفيا، من دولة السودان، وأنه لازال حيا، واستطاع السباحة حتى نقطة حدودية سودانية، وقامت بإنقاذه.

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