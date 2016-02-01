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مطار دبى يؤكد صدارته العالمية على صعيد عدد الركاب الدوليين

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مطار دبى يؤكد صدارته العالمية على صعيد عدد الركاب الدوليين مطار دبى يؤكد صدارته العالمية على صعيد عدد الركاب الدوليين

>أكد مطار دبى الاثنين صدارته العالمية على صعيد عدد الركاب الدوليين بعدما احتل مطار هيثرو فى لندن المرتبة الاولى العام 2014.

وقال المطار فى بيان ان اكثر من 78 مليون راكب دولى مروا بدبى العام 2015، بزيادة تبلغ 10,7 فى المئة عن العام 2014، وتسير نحو مئة شركة طيران اكثر من 240 رحلة الى مختلف انحاء العالم انطلاقا من دبى .

واحتل الركاب الهنود الذين مروا بمطار دبى الدولى الصدارة (نحو 10,4 ملايين بزيادة 17 فى المئة عن العام 2014) تلاهم البريطانيون (نحو 5,7 ملايين بزيارة ستة فى المئة) والسعوديون (نحو 5,5 ملايين بزيادة 12 فى المئة).

وفى بداية 2015، اعلن مطار دبى انه تقدم على مطار هيثرو فى لندن ليحتل الصدارة العالمية على صعيد الركاب الدوليين، واشار الى اكثر من 70,4 مليون راكب استقلوا رحلات دولية العام 2014 بزيادة 6,1 فى المئة عن العام 2013.

وبالنسبة الى 2014، كان هيثرو اشار الى 68,1 مليون راكب على متن رحلات دولية. لكن ما مجموعه 73,4 مليون ركاب استخدموا هذا المطار مع اخذ الرحلات الداخلية فى الاعتبار.

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مصر 365