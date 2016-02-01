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تأجيل الاجتماع بين دى ميستورا ووفد الحكومة السورية بجنيف

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تأجيل الاجتماع بين دى ميستورا ووفد الحكومة السورية بجنيف تأجيل الاجتماع بين دى ميستورا ووفد الحكومة السورية بجنيف

أعلنت جيسى شاهين المتحدثة باسم ستافان دى ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص للأزمة السورية أنه تم تأجيل الاجتماع الذى كان مقررا عقده الاثنين، بين المبعوث الخاص ووفد حكومة سوريا، مشيرة إلى أنه سوف يعقد عقب المناقشات التى سيجريها دى ميستورا بمقر الأمم المتحدة بجنيف فى السادسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة مع وفد المعارضة السورية.

وأوضحت جيسى شاهين أن تأجيل الاجتماع تم بسبب عدم عقد المناقشات بين دى ميستورا ووفد المعارضة بالأمم المتحدة مساء أمس الأحد.

ومن ناحية أخرى، أفاد ناشطون سوريون اليوم بوقوع عشرات حالات الاختناق فى صفوف المدنيين جراء قصف الطيران المروحى التابع للنظام بالغازات السامة لبلدة معضمية الشام بالغوطة الغربية فى ريف دمشق.
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