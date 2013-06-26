كيفية علاج تمزق أربطة رسغ اليد

يتعرض الكثير منا لآلام فى رسغ اليد، نتيجة حدوث التواء لمفصل اليد، أو نتيجة إجهاد فى حمل الأشياء، أو أعمال المنزل وتكون تلك الآلام حادة ومزعجة.

ولعلاج هذه الحالة، قال دكتور ضياء السيد أخصائى العظام وجراحة اليد، إن الكثيرين يعانون من الآلام برسغ اليد، نتيجة لحدوث بعض الحوادث، أو حتى بسبب العادات السيئة للبعض، ويجب عمل أشعة لفحص عظام رسغ اليد الصغيرة التى تساعد فى الحركات المحورية للرسغ، وتستدعى الحاجة إلى استخدام ساند للرسغ يسهل فكه وتركيبه، وشكله لا يؤذى المريض ونستخدم معه الأدوية المضادة للالتهابات والدهانات الموضعية مع الراحة التامة لليد.

وأضاف أنه مع استمرار الألم يتم عمل أشعة رنين مغناطيسى للرسغ يساعد فى تشخيص سبب الألم، ويوضح شكل الأربطة الدقيقة التى تصل عظيمات الرسغ ببعضها، وأحيانا يكون هناك قطع فى تلك الأوتار الصغيرة يكون علاجها بالمنظار الجراحى للرسغ اليد، وأحيانا يكون هناك خشونة فى بعض عظيمات رسغ اليد أيضاً لا تظهر بشكل واضح إلا مع أشعة الرنين المغناطيسى، وعلاجها أيضاً بتدخل جراحى لإصلاح وضع العظمة المتعرضة للإجهاد والمسببة للألم.