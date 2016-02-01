الاحتلال الإسرائيلى يبنى سياج عازل على حدوده مع الأردن

>أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، بدء تشييد جدار أمنى على حدودها مع الأردن يبلغ طوله 30 كيلومترا بتكلفة 75 مليون دولار.

وأفاد بيان للوزارة بأن "فريقاً من دائرة البناء والهندسة فى وزارة الدفاع بدأ هذا الأسبوع بوضع الأجزاء الأولى من الجدار الأمنى على الحدود الإسرائيلية-الأردنية"، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأضاف البيان أن الهدف من الجدار هو "حماية المواطنين الإسرائيليين من أى تهديد قادم من الأردن"، مشيراً إلى أنه سيكون مثل الجدارين القائمين على الحدود مع مصر والجولان، وسوف يشمل أبراج مراقبة ووسائل تقنية متطورة.