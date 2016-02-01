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النيابة : ملثم اقتحم «كمين الهرم» وأطلق النار واستقل دراجة بخارية مع آخر

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النيابة : ملثم اقتحم «كمين الهرم» وأطلق النار واستقل دراجة بخارية مع آخر النيابة : ملثم اقتحم «كمين الهرم» وأطلق النار واستقل دراجة بخارية مع آخر

شهيد الهجوم على الكمين الأمني

باشرت نيابة الأحداث الطارئة تحقيقاتها، في واقعه استشهاد فرد أمن وإصابة زميله علي يد مجهولين ملثمين بالطريق الدائري، وانتقل محمد الطماوي رئيس النيابة إلي مكان الواقعة لمناظرة جثة القتيل، وأمر بنقلها إلي مشرحة زينهم لتشريحها لبيان سبب الوفاة.

كما انتقل إلي مستشفي الهرم لسؤال المصاب الذي قال “إنه وزميله وآخر يعملون أفراد أمن في شركة تأمين الطرق والمنافذ ونقطة ارتكازهم أعلي الطريق الدائري وأثناء جلوسه مع زميله المصاب داخل النقطة الساعة الثانية صباحًا وانشغالهما في مشاهدة التليفزيون فوجئا بشخص ملثم يقتحم عليهم النقطة وأطلق الرصاص وﻻذ بالفرار”.

وأضاف، أمام النيابة، أن شخصا آخر كان يستقل دراجة بخارية كان يقف أمام النقطة واستقل زميله المتهم الدراجة وﻻذا بالفرار، وأمر المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة بتكليف المباحث لسرعة ضبط المتهمين الهاربين.

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