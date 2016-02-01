نقابة مزارعى القصب تشييد بزيادة التعريفة الجمركية على السكر المستورد

أشاد اللواء مختار فكار، رئيس نقابة مزارعى قصب السكر، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة أسعار التعريفة الجمركية على السكر المستورد، مركدا أنه الأمثل للحفاظ على المنتج المحلى.

وأضاف مختار، فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن القرار سيعمل على إنقاذ المنتج المحلى المكدس منذ سنوات بشركات السكر وحماية الزراعة التى تأثرت سلبا خلال السنوات الماضية، مقدما الشكر للرئيس السيسى على سرعة استجابته لمشاكل المزارعين ومواجهة محاولات الإضرار بالمنتج المحلى.

وكان الرئيس السيسى أصدر قرارا بتعديل بعض الفئات التعريفية الجمركية لعدد من السلع الواردة، وتضمن القرار تحديد التعريفة الجمركية على بعض أنواع المكسرات بنسبة 20?، وبعض أنواع الفاكهة بنسب تتراوح بين 20 و40?، وبعض أنواع السكر بنسبة 20?، وأغذية الكلاب والقطط بنسبة 40?، والعطور ومستحضرات التجميل بنسبة 40?.