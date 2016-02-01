أخبار عاجلة

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

انقطاع المياه عن 7 قرى بمركز سمنود بالغربية بسبب انفجار ماسورة

Google+ Print
انقطاع المياه عن 7 قرى بمركز سمنود بالغربية بسبب انفجار ماسورة انقطاع المياه عن 7 قرى بمركز سمنود بالغربية بسبب انفجار ماسورة
تسبب انفجار فى ماسورة المياه الرئيسية بمركز سمنود فى محافظة الغربية فى انقطاع المياه عن 7 قرى بالمركز، تم إخطار مجلس المدينة وطوارئ المحافظة للبدء فى عملية الإصلاح.

‏تلقت غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة الغربية بلاغات من رئيس مدينة سمنود، تفيد بكسر ماسورة المياه الرئيسية بقرية العزيزية التابعة لمركز سمنود، ما تسبب فى انقطاع المياه عن 7 قرى، هى "شبراملس وكفر العزيزية والعزيزية وميت هاشم وكفر الشراقوة وعزبة ميت هاشم وميت بدر".

على الفور قرر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، تشكيل لجنة عاجلة برئاسة رئيس المدينة، وقسم الصيانة والطوارئ بالمجلس، وعمال الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، لإصلاح الماسورة بشكل عاجل، وضخ المياه من جديد للقرى المحرومة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365