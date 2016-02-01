انقطاع المياه عن 7 قرى بمركز سمنود بالغربية بسبب انفجار ماسورة

تسبب انفجار فى ماسورة المياه الرئيسية بمركز سمنود فى محافظة الغربية فى انقطاع المياه عن 7 قرى بالمركز، تم إخطار مجلس المدينة وطوارئ المحافظة للبدء فى عملية الإصلاح.

‏تلقت غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة الغربية بلاغات من رئيس مدينة سمنود، تفيد بكسر ماسورة المياه الرئيسية بقرية العزيزية التابعة لمركز سمنود، ما تسبب فى انقطاع المياه عن 7 قرى، هى "شبراملس وكفر العزيزية والعزيزية وميت هاشم وكفر الشراقوة وعزبة ميت هاشم وميت بدر".

على الفور قرر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، تشكيل لجنة عاجلة برئاسة رئيس المدينة، وقسم الصيانة والطوارئ بالمجلس، وعمال الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، لإصلاح الماسورة بشكل عاجل، وضخ المياه من جديد للقرى المحرومة.