وصول 76 ألفا و606 أطنان فحم حجرى لميناء السخنة قادمة من جنوب إفريقيا

يستعد ميناء السخنة اليوم الاثنين، لاستقبال السفينة اوليفيا ار، وعلى متنها 76 ألفا و606 أطنان فحم حجرى مستخدم كوقود أفران لإنتاج الأسمنت، قادمة من جنوب إفريقيا لصالح شركة أسمنت السويس مصنعى السويس والقطامية، وتقوم شركة ريلاينس لوجيستيكس بتفريغ وتخزين ونقل الشحنة لمصنع الشركة.

وصرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن شركة ريلاينس لوجيستيكس قامت بالتعهد بالالتزام بكافة الاشتراطات البيئية، ومنها الالتزام بأن يكون ارتفاع أسوار ساحة التخزين 2 متر على كومة التخزين ومراعاة عمل تجهيزات صرف لمياه الترذيذ الزائدة فى المساحة، على أن يكون التخزين بالساحة الخلفية للرصيف، والتى تبعد 35 مترا من هامة الرصيف .

على جانب آخر، تم وضع خطة طوارئ لاتباعها عند انتشار غبار الفحم على سطح المياه واتخاذ الاحتياطات اللازمة، والالتزام بالحمولات المقررة للشاحنات وإحكام غلق أقفال صناديق الشاحنات قبل التحرك ونظافة الطرق المؤدية من وإلى بوابة الميناء.

مع متابعة القيام بأعمال التبريد على شحنة الفحم باستخدام رشاشات المياه، وضرورة تواجد مشمع واقى ممتد من السفينة حتى الرصيف حفاظا على هامة الرصيف ومنع سقوط الفحم بالبحر مع الالتزام بالسرعات المقررة لتحرك الشاحنات داخل الميناء .

وفى نفس السياق تعهدت شركة ريلاينس بالقيام بتنظيف ساحة التخزين بالميناء بعد الانتهاء من خروج الفحم، وإعادة الشىء لأصله بعد الانتهاء من عملية التنظيف، مع وجود ممثل لجهاز شئون البيئة وإعداد تقرير فنى بعد الانتهاء من تلك الأعمال.