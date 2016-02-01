بالصور.. وكيل تموين جنوب سيناء يتفقد المجمعات الاستهلاكية والمخابز والأسواق

تفقد المهندس علاء الدين أحمد خريبة، وكيل وزراة التموين بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، المحلات العامة والمجمعات الاستهلاكية دلتا ماركت التابعة لوزارة التموين، وكذا البدالين التموينين والمخابز والأسواق العامة، للوقوف على الالتزام بالتعليمات والقوانين التموينية ومدى الاستعداد لصرف نقاط الخبز والأرصدة من السلع والناقص منها، للعمل على تعزيزة والحالة العامة التموينية بالمحافظة مستقرة.

وأكد خريبة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تعليمات وزير التموين المتابعة المستمرة طوال اليوم وإرسال الحملات له عن طريق الواتساب للتأكد من عمل مديريات التموين لضبط الأسعاروالتأكد من توافر كافة السلع التموينية للمواطنين.

وأشار "خريبة" إلى أن جنوب سيناء من أوائل المحافظات التى لا تعانى مشاكل فى السلع التموينية ولاملتزمات المواطنين، سواء فى البوتاجاز والوقود والمخابز والتموين.



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