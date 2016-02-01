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بلدية المحلة يحصد المراكز الأولى فى بطولة وجه بحرى للبلياردو

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بلدية المحلة يحصد المراكز الأولى فى بطولة وجه بحرى للبلياردو بلدية المحلة يحصد المراكز الأولى فى بطولة وجه بحرى للبلياردو
اختمت بطولة وجه بحرى للبلياردو التصنيف الأول، والتى أقيمت فعالياتها بصالة نادى بلدية المحلة على مدار أسبوع كامل حقق خلالها لاعبو نادى البلدية المراكز الأولى، حيث حصل على المركز الأول اللاعب حسن سمير، وحصل محمد عبد الحكيم على المركز الثانى، وجاء المركز الثالث مناصفة بين أحمد سمير لاعب نادى بلدية المحلة وبين عباس الفطاطرى لاعب نادى طنطا.

وعقب نهاية المباراة نظم مجلس إدارة نادى البلدية، برئاسة الدكتور محمد الشافعى، احتفالا بفوز اللاعبين بحضور هانى فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة وهشام بسيونى المدير التنفيذى وعمرو البنا المشرف على لاعبة البلياردو وعبد الله فارس عضو من الاتحاد المصرى للبلياردو، ومحمد زقلط عن منطقة الغربية، والدكتور محمد فريد مدير ملف التسويق بالنادى ومندوب من شركة مارينا دلتا الراعى الرسمى للبطولة، وتم تسليم الفائزين جوائز البطولة.

احتفالية فوز نادى بلدية المحلة ببطولة البلياردو لوجه بحرى (1)

احتفالية فوز نادى بلدية المحلة ببطولة البلياردو لوجه بحرى (2)

احتفالية فوز نادى بلدية المحلة ببطولة البلياردو لوجه بحرى (3)

احتفالية فوز نادى بلدية المحلة ببطولة البلياردو لوجه بحرى (4)

احتفالية فوز نادى بلدية المحلة ببطولة البلياردو لوجه بحرى (5)
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